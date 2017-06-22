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O komutan'da Muhalifler tarafından öldürüldü...

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Dendiş, Suriye'de muhaliflerle girdiği çatışmada öldürüldü.

22 Haziran 2017 Perşembe 19:30
O komutan'da Muhalifler tarafından öldürüldü...

İran destekli Hizbullah örgütünün üst düzey komutanlarından Ali Dendiş'in Suriye'de öldürüldüğü bildirildi.

Hizbullah'a yakın medya organlarında yer alan habere göre, örgütün Suriye'deki üst düzey komutanlarından Dendiş, muhaliflerle girdiği çatışmada öldürüldü.

Dendiş'in Lübnan sınırındaki Kalamun ilçesinde pusuya düşürüldüğü ve 8 Hizbullah militanıyla birlikte öldürüldüğü ifade edildi.

Yerel haberlerde, Dendiş'in Hizbullah'ın Lübnan'da etkin olduğu güneydeki Nebatiye şehrinden olduğu belirtildi.

Hizbullah örgütü, Suriye'de ölen militanlarını "kutsal cihadın şehitleri" olarak niteliyor.

Örgüt yeni militan toplama faaliyetlerini hızlandırdı

Suriye'ye Beşşar Esed rejimine destek olmak için ülkedeki iç savaşa müdahil olan Hizbullah'ın savaştaki kayıpları artarken, örgütün yeni militan toplama faaliyetlerini hızlandırdığı biliniyor.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 19:30
  1. Lübnan
  2. İRAN
  3. HİZBULLAH
  4. Suriye
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