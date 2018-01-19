Eğirdir Jandarma Komutanına FETÖ'den gözaltı

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması doğrultusunda, örgütle irtibat halinde oldukları belirlenen bazı şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu şüpheliler arasında adı geçtiği belirtilen İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen B.Y. de Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



FETÖ şüphelisi B.Y, daha sonra Ankara'ya gönderildi.