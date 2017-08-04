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O komutana hain suikast girişimi

Suriye'nin Hama kenti kırsalında Ahraru'ş Şam grubunun yöneticilerinden birisine suikast girişiminde bulunuldu.

04 Ağustos 2017 Cuma 17:54
O komutana hain suikast girişimi

Ahraru'ş Şam grubu medya kaynaklaklarının aktardığı bilgiye göre, grubun yöneticilerinden Ebu Abdurrahman El Gab'a yönelik bir suikast girişiminde bulunuldu.

Suikastin Hama kenti kırsalında Cuma namazı esnasında düzenlendiğinin ifade edildiği açıklamaya göre, grubun yöneticilerinden Ebu Abdurrahman El Gab saldırıdan yara almadan kurtuldu. Yapılan açıklamada suikast girişiminde 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, suikastin "Cund'ul Aksa" grubu ile bağlantılı olduğu belirtilen "Abdulkerim Osman" tarafından gerçekleştirildiği, saldırganın suikast girişiminin ardından olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Ahraru'ş Şam grubu yöneticilerinden Ebu Abdurrahman El Gabi'nin Hama kenti kırsalındaki askeri sorumlu olduğu da biliniyor.

 Mepa News

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 17:54
  1. Ahraru'ş Şam
  2. Ebu Abdurrahman El Gabi
  3. hama
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