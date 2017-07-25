O komutan Halep'te öldürüldü

Irak Nuceba Hareketi saha komutanlarından biri Halep kırsalında muhalifler ile yaşanan çatışmada öldü.



İran tarafından desteklenen "Irak Nuceba Hareketi" saha komutanlarından Abbas Fadıl Şemsevi, Suriye'nin Halep kenti kırsalında muhalifler ile yaşanan çatışmalarda öldürüldü. Ayrıca Irak Nuceba Hareketi, Suriye'de dün yaşanan çatışmalarda 5 üyesinin daha öldüğünü duyurmuştu.

İran tarafından desteklenen Irak Nuceba Hareketi, "Ekrem El Kabi" komutanlığında yaklaşık 7 bin kişilik bir askeri güç ile Suriye'de Esed rejimine destek oluyor. Grubun Irak'taki diğer Şii silahlı gruplar gibi mezhepsel söylemlerle ve bağlı oldukları ideolojik temeller için savaştığı biliniyor.

Mepa News