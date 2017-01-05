O kentte Halep'i unutma çadırı kuruldu

Suriye'nin Halep şehrine insani yardım ulaştırmak için Kızılay Bitlis Şubesi tarafından "Halep'i Unutma" çadırı kuruldu.
Merkez Ulu Camii önünde kurulan yardım çadırında, Bitlislilerden gelen yardımlar toplanıyor. Giyim, battaniye, gıda ve benzeri malzemeler, çadırda bulunan görevliler tarafından teslim alınıyor.
Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Kızılay Bitlis Şube Başkanı Hayrettin Çoban, Halep'te insanlık dramı yaşandığını belirtti. Çoban, "Halep'te insanlık dramı yaşanıyor. Kış şartlarının eklenmesiyle birlikte bu mağduriyetler daha da arttı. Bizler de Kızılay olarak mağdur Halep halkına destek olmak amacıyla kent merkezinde yardım çadırını kurduk. Gerçekten de yardımsever halkımız, esnafımız yardımlarını getirip buraya teslim ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.
Çoban, söz konusu çadır dışında bir okuldan da yardım topladıklarını sözlerine ekledi.
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