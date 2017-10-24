O kentte elektronik sigara yasağı

ABD’nin New York eyaletinde 30 gün içerisinde gelecek yasayla kapalı alanlarda elektronik sigara içilmesi yasaklanacak. Yasağın restorantlar, işyerleri, barlar dahil tüm kapalı alanlarda uygulanacağı açıklandı. New York 2003’te kapalı alanlarda sigara içmeyi yasaklayan ilk eyaletlerden birisi arasında yer alıyor.

Sigara yasağının ardından elektronik sigara kullanımı son dönemde popüler hala gelmişti. New York valisi Andrew Cuomo, yasaklanmanın nedenini şöyle açıkladı: "Bu ürünler sigaraya daha sağlıklı bir alternatif olarak pazarlanıyor ancak gerçek şu ki, kullanıcıların ve çevrelerindeki kişilerin sağlığı için uzun vadeli riskler taşıyor” ifadelerini kullandı.