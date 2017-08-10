O kentte 2 ayda 1040 PKK'lı öldü

Örgütün haber ajansı olarak bilinen "Amak Ajansı" Rakka kent merkezindeki çatışmalar ile ilgili iki aylık bir infografik yayınladı.

Yayınlanan infografikte yer alan rakamlara göre Rakka'da son iki ayda 207'si keskin nişancı saldırıları sonucu olmak üzere 1040 PKK'lı öldürüldü.

Terör örgütü DEAŞ'in yayınladığı rakamlara göre, 7 Haziran - 6 Ağustos tarihleri arasında Rakka kent merkezinde terör örgütü YPG'ye yönelik 40 canlı bomba saldırısı düzenlendi. Düzenlenen canlı bomba saldırılarından 36'sı bomba yüklü araç ile 4'ü ise patlayıcı yelek ile gerçekleştirildi.

Terör Örgütünün verilerine göre, iki aylık süre içinde terör örgütü YPG'ye ait ait 30 askeri araç hedef alındı. Hedef alınan askeri araçlardan 6'sının hasar gördüğü ifade edilirken, 24'ünün de imha edildiği belirtidi.



Öte yandan Rakka kent merkezinde Terör örgütü DEAŞ ile ABD destekli terör örgütü YPG güçleri arasında yaşanan çatışmaların şiddetlendiği belirtiliyor. Yerel kaynaklar, terör örgütü DEAŞ'in YPG teröristlerinin hedef aldığı keskin nişancı saldırılarının artış gösterdiğini kaydederken, kentte terör örgütü YPG güçlerine karşı drone ile bombalı saldırılar düzenlendiğini belirtti.

