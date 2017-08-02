O kentin üzerinde ABD, İHA'sı görüldü!
Suriye'de İdlib'in statüsü tartışılırken, bu akşam saatlerinde İdlib'in merkez mahalleleri üzerinde ABD, İnsansız hava araçları görüntülendi.02 Ağustos 2017 Çarşamba 01:07
YENİAKİT.COM.TR - Heyetül Tahrir'i Şam'ın ele geçirdiği İdlib'de ABD ve Rusya'nın müdehale riski artıyor.
Heyetül Tahrir'i Şam'ı bahane eden ABD ise bölgeye girmeyi planlarken keşif çalışmalarına başladığı düşünülüyor.
Bugün İdlib'in merkezinde uçan bir ABD İnsansız Hava Aracı görüntülendi.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr