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O kent İslam kültür başkenti ilan edildi

İİT Kültür Bakanları Buhara, Kahire ve Bamako şehirlerini 2020 yılı için 'İslam Kültürünün Başkentleri' olarak ilan etti.

09 Ocak 2018 Salı 18:18
O kent İslam kültür başkenti ilan edildi

İslam Konferansı İslam İşbirliği Teşkilatı Kültür Bakanları Özbekistan'ın Buhara, Kahire (Mısır) ve Bamako (Mali) şehirlerini 2020 yılı için 'İslam Kültürünün Başkentleri' olarak ilan ettiler.

Haberi Özbekistan Müslümanları İdaresi basın servisi yayınladı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) her yıl Müslüman ülkelerdeki üç şehri İslam kültürünün başkenti olarak ilan ediyor. Bunlardan biri Arap ülkeleri, diğeri Asya, üçüncüsü Afrika'daki Müslüman ülkenin şehirleri olarak belirleniyor.

2007 yılında İİT "Bilim, eğitim ve kültür" örgütü Taşkent’i İslam kültürünün başkenti ilan etmişti.

Haberde, "Aslında, Buhara birkaç yüzyıl boyunca İslam kültürünün başkenti olarak kabul ediliyor. Şehrin İslam kültürünün başkenti olarak tanınması yüzyıllardan beri bu şehrin ve onda yaşayan alimlerin İslam medeniyete katkısını bir kez daha teyit etti "denildi.

 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 18:18
  1. İslam İşbirliği Teşkilatı
  2. İslam Konferansı
  3. Bilim
  4. eğitim ve kültür
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