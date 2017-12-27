O katilin kimliği belirlendi
Suriyeli Muhalif örgütlerden Ceyş İdlib El Hur, dün Hama’nın doğu kırsallarında bir uçak düşürmüş, uçağın pilotunun öldüğünü duyurmuştu.27 Aralık 2017 Çarşamba 17:51
Düşürülen uçağın pilotunun kimliği bugün açıklandı. Pilotun Humus’tan Basim Gusn olduğu ifade edildi.
Sünni Muhalifler tarafından düşürülen L-39 uçağı, Hama’daki sivil yerleşim alanlarını bombalıyordu. Uçak, Hama’nın doğusundaki Mahrda kentine düşürüldü.
Kaynaklar düşen uçaktaki pilotlardan birinin öldüğünü, diğerinin ise Muhalifler tarafından esir alındığını bildirdi.