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O katil komutan öldürüldü mü?

Esed rejiminin özel birliği Kaplan Kuvvetleri’nin Komutanı ‘Pembe Panter’ lakaplı Süheyl Hasan’ın yaralandığı iddia edildi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 19:28
O katil komutan öldürüldü mü?

Deyr ez Zor‘da süren çatışmalarda Esed rejiminin özel birliği olan “Kaplan Kuvvetleri’nin Komutanı Süheyl Hasan‘ın yaralandığı öne sürüldü.

Rejimin en ünlü komutanlarından biri olan Süheyl Hasan birçok cephede muhaliflere karşı yürütülen operasyonlara katılmasının yanısıra medyaya yansıyan görüntüleriyle de sık sık gündeme geliyor.

İMAJ KAYBI KORKUSU 

 

Esed rejiminin ünlü komutanları Süheyl Hasan’ın liderliğini yaptığı Kaplan Kuvvetleri rejimin en fazla güvendiği askeri birliklerin başında gelirken bu güçler İdlib ve Hama’da 2015 yılında muhaliflerin yürüttüğü saldırılarda önemli kayıplar yaşamış ve etkinliği azalmıştı.

Bazı kaynaklar Hasan’ın 2015 yılında muhaliflerle yaşanan çatışmalarda öldürüldüğünü, imaj kaybı yaşamak istemeyen Esed rejiminin onun yerine başka birini geçirdiğini savunuyor.

Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen birçok katliamda Kaplan Kuvvetleri ve Süheyl Hasan’ın önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Esed rejiminin öne çıkan askeri liderlerinden, ‘Deyrez ez Zor kasabı’ lakaplı General İsam Zahreddin mayına basması sonucu hayatını kaybetmişti. 

mepanews 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 19:28
  1. Esed
  2. Deyr ez Zor‘
  3. Deyrez ez Zor
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