O karikatürist evinde ölü bulundu

Beşiktaş Arnavutköy Boyalıköşk Sokağı'nda oturan ünlü karikatürist Galip Tekin, evinde ölü bulundu. 59 yaşındaki Tekin'in ilk bulgulara göre evin içerisinde düşerek öldüğü söylenirken, cenazesi ablası tarafından bulundu. Tekin'in şüpheli ölümü 112 ekipleri tarafından tespit edilirken, eve savcı bekleniyor.

Galip Tekin Kimdir?

Kariyerine Oğuz Aral yönetimindeki dönemin en çok satan mizah dergisi Gırgır'da başlayan Galip Tekin, 20 Nisan 1958 Konya doğumlu. Fantastik ve bilim kurgu tarzdaki eserleriyle tanınan çizgi romancıdır.



