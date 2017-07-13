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BBC'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

İstanbul'dan canlı yayınına bağlanan BBC muhabiri Zeinab Badawi, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözler söyledi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 09:39
BBC'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBC'den Zeinab Badawi'ye verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.
 
Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında geniş yer bulurken, BBC muhabiri röportaja ilişkin değerlendirmelerde bulundu. BBC'de yayınlanan GMT programının canlı yayın konuğu olan Zeinab Badawi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayranlıkla bahsetti.
 
"BOŞ LAF ETMİYOR, GERÇEK BİR CUMHURBAŞKANI GİBİ DAVRANIYOR"
 
Badawi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı röportajı şu sözlerle değerlendirdi: "Çok direkt bir tavrı var, çok güçlü bir şekilde odaklanıyor ve bakışları hiç bölünmüyor, boş laf etmiyor, kendine bir hayli güveni var, gerçek bir cumhurbaşkanı gibi davranıyor, kendisine eşlik eden çok sayıda kişi oldukça ilgili ve bunların hiçbirisi; kullandığı aklı başında, sağlam ve çok renkli lisanıyla tezat teşkil etmiyor."
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 09:39
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. BBC
  3. BBC muhabiri Zeinab Badawi
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