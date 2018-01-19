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O kadar fazla müşterileri var ki, yetişemiyorlar… Yüzlerce kişi işe alıyorlar!

Son günlerde ekonominin de gündemine oturan kripto para borsaları, dünya çapında sanal para birimlerine olan ilginin hızla artması nedeniyle yüzlerce yeni personel alıyor.

19 Ocak 2018 Cuma 14:06
O kadar fazla müşterileri var ki, yetişemiyorlar… Yüzlerce kişi işe alıyorlar!

Aralık ayında kripto paraların ve Bitcoin'in fiyatının ciddi artış kaydetmesiyle kripto para borsaları günde bir milyondan fazla kullanıcı için işlem yapmak zorunda kaldı.

Kripto para borsası Bitstamp CEO'su Nejc Kodri, bir iki hafta içinde 100 kişiyi istihdam edecekleri bir call center kuracaklarını söyledi ve "Borsamızın müşteri büyümesi geçtiğimiz yılda beklentilerimizin çok çok üzerinde gerçekleşti. Normalde bu çok sevinmeniz gereken bir durum, normal şartlarda biz de bunu kutlayabilirdik. Fakat piyasa hakkında çok bilgisi olmayan ve kripto paraların ne olduğuna dair farklı soruları olan o kadar fazla müşteri girişi oldu ki kutlama moduna giremedik" dedi.

Kodri böyle düşünen tek kripto para borsası CEO'su değil; geçen hafta, Kanada'daki Einstein Borsası ortak kurucusu Michael Gokturk de yeni müşterilerdeki çığ gibi büyümeyi çılgınlık diye nitelendirdi. CBC News'de yer alan bir habere göre, personel sayısını artırmak zorunda kaldı ve şu anda şirketin Vancouver ve Montreal'deki ofislerinde 50'den fazla çalışanı var. Gokturk, borsa fazla mesai yaparken yatırımları belirsizlikte kalan müşterilerden özür dilemekten bir dönem sesinin bile kısıldığını söylüyor.

Bittrex, Cryptopia, Bitfinex ve Binance gibi birçok kripto para borsaları da benzer sorunlar yaşarken, Binance'ın son altı aylık performans raporuna göre günlük üç milyon kullanıcıya hizmet veriyor.

 

 

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 14:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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