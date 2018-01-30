O ismin torunu İngiltere'den siyasi sığınma istedi

Özbekistan'ın ilk Cumhurbaşkanının torunu, dedesi ile aynı ismi taşıyan 25 yaşındaki İslam Kerimov İngiliz hükümetinden siyasi sığınma istedi.

BBC'nin Özbek servisinin küçük İslam Kerimov'un Londra’daki avukatına atıfta bulunarak yayınladığı haberde siyasi sığınma başvurusunun bir ay önce yapıldığı bildirildi.

Torun Kerimov’un annesi Gülnare Kerimova şu anda Özbekistan’da hapiste tutuluyor.

Geçen yaz, Özbekistan Başsavcılığı, 2015 yılının Ağustos ayında Taşkent'te bir mahkemenin Gülnare Kerimova’ya 5 yıl hapis cezası verdiğini açıklamıştı. Daha sonra Gülnare Kerimova'ya karşı dolandırıcılık, döviz gizleme, gümrük yasalarını ihlal ve yasa dışı gelirleri yasalaştırma suçlamalarından yeni davalar açılmıştı.