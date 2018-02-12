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O İslam ülkesinde ilk kez bir Hindu tapınağı...

Birleşik Arap Emirlikleri, ilk kez bir Hindu tapınağı inşa edecek.

12 Şubat 2018 Pazartesi 10:06
O İslam ülkesinde ilk kez bir Hindu tapınağı...

YENİAKİT.COM.TR

İslam ülkelerine yönelik kurduğu komplolarla gündemden düşmeyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ilk kez bir Hindu tapınağı inşa edecek...

Resmi temaslar kapsamında BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile ikili görüşmelerinde bu konuyu da görüştükleri duyuruldu. Modi, ülkede ilk kez inşa edilecek olan Hindu mabedinin BAE'deki farklı inançlara yönelik hoşgörünün tezahürü olduğunu vurguladı.

HİNDULARA ÖZGÜRLÜK MÜSLÜMANA KATLİAM

Hindulara ve farklı inançlara yönelik hoşgörünün sergilendiği BAE'de İslami cemaatlere mensub yüzlerce BAE vatandaşı zindanlara atılırken BAE hükümeti Mısır'dan Libya ve Tunus'a kadar on binlerce Müslümanın katlini fonluyor.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 10:06
  1. BAE
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