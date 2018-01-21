O isimden kritik telefon

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Afrin harekatı konusundaki desteğini iletti.



ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında gerçekleşen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın konuşulduğu telefon görüşmesinde, Bahçeli operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bahçeli'ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği; terör tehdidine karşı uluslararası hukuka uygun biçimde gerçekleştirilen bu operasyonun ulusal güvenliğimizi güvenceye almanın yanı sıra bölge barışına da katkı sağlayacağına değindiği öğrenildi.