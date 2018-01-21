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O isimden kritik telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli yaptıkları telefon görüşmesinde Afrin'e yapılan harekatı görüştü.

21 Ocak 2018 Pazar 20:10
O isimden kritik telefon

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Afrin harekatı konusundaki desteğini iletti.

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında gerçekleşen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın konuşulduğu telefon görüşmesinde, Bahçeli operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bahçeli'ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği; terör tehdidine karşı uluslararası hukuka uygun biçimde gerçekleştirilen bu operasyonun ulusal güvenliğimizi güvenceye almanın yanı sıra bölge barışına da katkı sağlayacağına değindiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 20:10
  1. Devlet Bahçeli
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. telefon konuşması
  • ikraikra36 dk önce
    Birilerinin hendek arkadaslari,birilerinin sirtini yasladigi yer...pyd pkk ya vurunca icimizde uzulen mollalarda var..reis ve sayin bahceli desticiyide yaniniza ain yeter...dusmanlar catlasin..
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