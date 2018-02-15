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O isimden komünistlere örgütlenme çağrısı!
Türkiye Komünist Partisi'nin Antalya'da düzenlediği 'Halkın Seçeneği Güçleniyor' toplantısına katılan eski televizyon programcısı Enver Aysever komünistlere çağrıda bulundu.
15 Şubat 2018 Perşembe 13:19
Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 13:19
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