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MHP'li eski vekil Meral Akşener'in partisine katıldı

MHP eski Milletvekili Alparslan Dursun, Meral Akşener’in partisi İYİ Parti’ye geçti.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:38
MHP'li eski vekil Meral Akşener'in partisine katıldı

MHP'den 25'inci dönem Burdur Milletvekili olarak görev yapan avukat Alparslan Dursun ve beraberindeki bir grubun İYİ Parti'ye geçmesi dolayısıyla ilçe başkanlığında toplantı düzenlendi. İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez, partiye kayıt olma sürecinin başladığını belirterek, "25 Ekim'de başlayan bu kutlu yürüyüş ülkemizde dalga dalga büyümektedir. Bununla birlikte ilimizde ve ilçemizde de bu büyüme devam etmektedir. Bugün itibariyle partimize üye kayıtlarımız başlamıştır. Bugünden itibaren her gün ilçemizde saat 10.00 ile 18.00 arasında üye kayıtlarımız yapılacaktır" dedi.

İlçe Başkanı Safa Sönmez, "Bugün TBMM'deki temsilcimiz, Burdur'umuzun gururu, Sayın Vekilimiz Alparslan Dursun'un partimize katılımı için burada toplandık. Vekilimizle birlikte yine ileriki günlerde Bucak belediye meclis üyelerimizin, İl Genel Meclisi üyelerimizin ve çok sayıda değerli ismin partimize katılış sürecine şahit olacağız. Ben sayın vekilimize huzurunuzda parti rozetimizi takıyor ve aramıza 'hoş geldiniz' diyorum" diye konuştu.

İYİ Parti'ye katıldığı için mutlu olduğunu aktaran Alparslan Dursun da şöyle dedi:

"Ülkemizde maalesef insanların ötekileştirildiği, insanlar arasında kavgaların büyüdüğü ve millet olarak huzursuz olduğumuz bir dönemdeyiz. FETÖ ve PKK başta olmak üzere diğer terör örgütleriyle baş edebilecek, onlara taviz vermeden kökünü kurutacak İYİ Parti kadroları ve Genel Başkan Meral Akşener ile birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyum. İnşallah milletimizin de beklentisi gibi Türkiye iyi olacak, huzurlu günlere hep birlikte İYİ Parti ile kavuşacağımıza inancım tamdır."

Konuşmaların ardından İlçe Başkanı Safa Sönmez, eski milletvekili Dursun ve beraberindekilere parti rozetini taktı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 15:38
  1. İYİ Parti
  2. Alparslan Dursun
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