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O isim FETÖ'den beraat etti

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasıyla ilgili itiraflarda bulunan avukat Süleyman Taşbaş'ın ifadesinde ismi geçtiği için FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Cesim Parlak hakkında beraat karar verildi.

09 Şubat 2018 Cuma 20:26
O isim FETÖ'den beraat etti

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık avukat Cesim Parlak ile avukatı katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Parlak hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Sanık Cesim Parlak da savunmasında, "Ben hayatımın hiçbir döneminde bu yapı ile en ufak ilişkim, bir sempatim dahi olmadı. Bu iddiayla ilişkilendirilmemin tek nedeni avukat Süleyman Taşbaş'ın beni tanıdığı beyanıdır. Bu yüzden 8 ay tutuklu kaldım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, FETÖ üyeliği suçundan mahkumiyetine yeterli delil bulunmaması nedeniyle Cesim Parlak hakkında beraat karar verdi. 

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 20:26
  1. FETÖ
  2. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Süleyman Taşbaş

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