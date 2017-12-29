O isim Esed'i Mustafa Kemal'e benzetti

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü köşesinde, Suriye'de binlerce sivilin üstüne bombalar yağdıran katil Esed'i Mustafa Kemal'e benzetti.

SURİYE'NiN ATATÜRK'ÜDÜR

Esed'in ülkesi için direndiğini söyleyen Önkibar, 'Hayır, Beşar Esad Tayyip Erdoğan'ın önceki gün söylediği gibi terörist değildir. Tersine Suriyeli vatanseverlerin Atatürk'üdür, niye mi?

Haçlı emperyalizmine direndiği için! Ülkesini yıktırmadığı için! Söylemek istediğim Esad'ın, Atatürk misali yüzyılın devlet adamı olduğu değildir. Atatürk gibi ülkesi ve milleti adına milli refleksler sergilemesidir.' diye yazdı.