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O isim Esed'i Mustafa Kemal'e benzetti

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Suriye'nin eli kanlı diktatörünü Esed'i Mustafa Kemal'e benzetti.

29 Aralık 2017 Cuma 12:45
O isim Esed'i Mustafa Kemal'e benzetti

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü köşesinde, Suriye'de binlerce sivilin üstüne bombalar yağdıran katil Esed'i Mustafa Kemal'e benzetti.

SURİYE'NiN ATATÜRK'ÜDÜR

Esed'in ülkesi için direndiğini söyleyen Önkibar, 'Hayır, Beşar Esad Tayyip Erdoğan'ın önceki gün söylediği gibi terörist değildir. Tersine Suriyeli vatanseverlerin Atatürk'üdür, niye mi?
Haçlı emperyalizmine direndiği için! Ülkesini yıktırmadığı için! Söylemek istediğim Esad'ın, Atatürk misali yüzyılın devlet adamı olduğu değildir. Atatürk gibi ülkesi ve milleti adına milli refleksler sergilemesidir.' diye yazdı.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 12:45
  1. Sabahattin Önkibar
  2. Mustafa Kemal
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