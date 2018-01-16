O isim Dışişleri Sözcüsü oldu

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'ne, Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Hami Aksoy getirildi. Aksoy, 2014 - 2015 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanı olarak görev yapmıştı.

HAMİ AKSOY KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Aksoy, yüksek lisansını University of Kent at Canterbury'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1992-1998 yılları arasında araştırma görevlisi olarak görev yapan Aksoy, 1998 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi.

Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığı'nda Daire Başkanı olarak 2012 yılında görev yaptı.

2012-2014 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda ve 2014-2015 yıllarında ise Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanı oldu. Aksoy, 1 Ekim 2015 tarihinde Milano Başkonsolosluğu'na atandı.

Aksoy, Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevine 15 Ocak tarihi itibariyle başladı.