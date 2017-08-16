AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca istifa etti

Kemal Atmaca, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü AK Parti Ağrı İl Başkanlığı görevini bugünden itibaren bıraktığını söyledi.

Şerefli davanın neferi olarak bu davaya katkı sunmaya gayret gösterdiğini belirten Atmaca, "Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanlığına gelmesiyle yeni bir süreç başladı. Bu süreçte birtakım değişiklikler elzem görüldü. Bu değişikliklerden bir tanesi de Ağrı oldu." dedi.

Kongrede aday olmayacağını da ifade eden Atmaca, şöyle konuştu:

"Partimiz Türkiye genelinde kongre sürecine girdi. Bundan sonra ilçeler ile ilgili kongreler yapılacak. Bu kongre sürecinde Ağrı'da yeni atanacak olan il başkanı arkadaşımız göreve devam edecek. 2 yıl önce hiçbir şeye talip olmadan genel merkezin davetiyle bu görev bize verildi. Bu süreçte herhangi bir harama, yolsuzluk, rüşvete ve hırsızlığa rıza göstermeden şerefimizle bu işi devam ettirdik. Allah'a hamdolsun yine şeref ve itibarımızla bu işten feragat ediyoruz."

Atmaca, bundan sonra hiçbir şekilde siyaset yapmayacağını ve kendisine bu yönde gelecek olan hiçbir teklifi de değerlendirmeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"AK Parti, siyaset yapılabilecek en doğru limandır. Artık sadece vakıf ve hayır işlerinde hayatımızı devam ettireceğiz. Çünkü biz dava neferleriyiz, bize oturmak yakışmaz. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden sonra bayrağı devredeceğimiz arkadaşımızın da ayağına çelme atmayacağız, arkasından çekiştirmeyeceğiz. Bilakis ona en güçlü desteği vereceğiz. Bu hakiki dava adamı olmanın gerekliliğidir."