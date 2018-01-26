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MHP'li ismin oğlu Afrin'e gitmek için dilekçe verdi

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Amasya İl Genel Meclis Üyesi Mesut Ünal ve oğlu Ertuğrul Mesut Ünal Askerlik Şubesi Başkanlığı'na Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için dilekçe verdi.

26 Ocak 2018 Cuma 11:58
MHP'li ismin oğlu Afrin'e gitmek için dilekçe verdi

MHP Amasya İl Genel Meclis Üyesi Mesut Ünal ve oğlu Ertuğrul Mesut Ünal Amasya Askerlik Şubesi Başkanlığı'na giderek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak 2018 tarihinde Suriye-Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatına gönüllü olmak için dilekçe verdiler.

 Konu hakkında açıklama yapan MHP Amasya İl Genel Meclis Üyesi Mesut Ünal, “Devletimizin bekası için Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriyenin Kuzey batısında bulunan Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatında oğlum Ertuğrul ile cephede gönüllü olarak askerlerimiz yanında olmak istediğimiz için askerlik şubesi başkanlığına dilekçelerimizi verdik. Vatanımızın bekası için göreve hazırız” dedi

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 11:58
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  2. mhp
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