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'O iş adamı, Erdoğan'la çekilen fotoğrafını gösterip Kuveytlileri 20 milyon dolar dolandırdı'

Sabah yazarı Dilek Güngör, Uğur Akkuş isimli bir iş adamının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğrafı sayesinde Kuveytlileri 20 milyon dolar dolandırdığını iddia etti.

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:35
'O iş adamı, Erdoğan'la çekilen fotoğrafını gösterip Kuveytlileri 20 milyon dolar dolandırdı'

Güngör'ün "Emiri kandıran çantacı kim?" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Son dönemde yeni yeni işadamları türedi.

Bakıyorsunuz, adamın hiçbir üretimi, dişe dokunur ticareti veya yatırımı yok.

Elinde bir tek —o da hasbelkader- otel lobisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, Başbakan Binali Yıldırım'la ya da kabine üyeleriyle çektirdiği fotoğraf var.

Hani eskiden 'Hamili kart yakinimdir' diye dolaşanlar var ya…Onun gibi bu fotoyu alıp kartvizit gibi dolaştırıyorlar.
Yabancı yatırımcı avlamaya çalışıyorlar.

Geçenlerde bir sohbet sırasında tam da böyle bir şeye şahit oldum ve şok yaşadım. Bana anlatan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt seyahatinde kendisiyle fotoğraf çektiren bir işadamından bahsetti. O kişi, Kuveyt Emiri Şeyh el ailesinden Meclis Başkanı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraflarını gösterip ortak yatırım için masaya oturmaya ikna etmiş! Fakat olan Kuveytliler'in 20 milyon dolarına olmuş!

Ben "Pes!" derken Cumhurbaşkanı'nın olayı fark edip konuya el attığını söylediler.

Haber kaynağım işadamının ismini açıklamadı.

Ama ben işin peşini bırakmadım. Bu kişinin Uğur Akkuş olduğunu öğrendim.

Bu meseleden, Cumhurbaşkanı da çevresi de epeyce rahatsızlar. Hemen bu istismarın önüne geçilmesi ve Kuveytli yatırımcının mağduriyetinin giderilmesi için girişimler başlatılmış.

Peki kim mi bu Akkuş? Niye yalan söyleyeyim?

Ben kendisini "Ebru Şallı'nın sevgilisi" kimliğiyle magazin sayfalarında gördüm. Sonra Şems Türk Kuveyt- Türkiye Yatırım Danışmanlığı Şirketi Grup Başkanı olduğuna dair birkaç haber okudum.

Lafı uzatmayayım. Herkesin gözünü dört açması gereken bir dönemdeyiz. Türkiye yabancı yatırım çekmek için tırmalarken, birilerinin çıkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak Körfez'deki yatırımcıyı küstürmesine izin vermemeliyiz.

Bugünlük bu kadar fakat devamı gelecek…

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 10:35
  1. Dilek Güngör
  2. Uğur Akkuş
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