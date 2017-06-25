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Bakan Arslan müjdeyi verdi: 3 yeni havalimanı geliyor

Havalimanı olmayan Karaman, Yozgat, Bayburt ve Gümüşhane'ye havalimanı yapılması planlanıyor. Yozgat ve Karaman'a kendine ait, Gümüşhane ile Bayburt'a ise ortak havalimanı geliyor.

25 Haziran 2017 Pazar 16:18
Bakan Arslan müjdeyi verdi: 3 yeni havalimanı geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Özellikle havacılık alanında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye oldu. Uluslararası hava taşımacılığı sektörü son on yılda yüzde 5,6 büyürken, Türkiye'de bu oran yüzde 14'ü buldu." diye konuştu.

Son 14 yılda 26 olan aktif havaalanı sayısının iki katını da aşarak 55e çıktığını anımsatan Arslan, mevcut havalimanlarının ise yenilendiğini kaydetti.

Arslan, yapılan çalışmalar neticesinde "havayolunun halkın yolu" haline getirildiğini dile getirerek, ''Havalimanı bulunmayan diğer şehirlerimize de havalimanı yapılmasına yönelik çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda etüt ve proje çalışmaları tamamlanan 3 havalimanının yapımı ihalesine bu yıl içinde çıkılacak." dedi.

İHALELER YIL İÇİNDE

Arslan, Karaman ve Yozgat havalimanlarının yapımı ihalesine Temmuz-eylül aylarında çıkmayı planladıklarını, bölgesel nitelik taşıyacak Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın ihale sürecini de kasım-aralık aylarında başlatmayı planladıklarını bildirdi.

HEDEF 2020

Arslan, söz konusu 3 havalimanının yaklaşık 800 milyon lira bedelle yapılacağına dikkati çekerek, 2 milyon kapasiteli havalimanlarının üçünün de inşasını 2020 yılında tamamlamayı planladıklarını kaydetti. KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 16:18
  1. Türkiye
  2. Karaman
  3. Gümüş
  4. Gümüşhane
  5. Yozgat
  6. Bayburt
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