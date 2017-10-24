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O ilin yeni belediye başkanı belli oldu

AK Partili Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın görevinden istifa etmesinin ardından bugün yapılan seçimlerde yeni Belediye Başkanı Rıfat Özkan seçildi.

24 Ekim 2017 Salı 15:56
O ilin yeni belediye başkanı belli oldu

Niğde Belediye Başkanı AK Parti'li Faruk Akdoğan'ın görevinden istifa etmesinin ardından bugün yapılan seçiminde AK Parti'nin adayı Rıfat Özkan, 31 meclis üyesinden 26'sının oyunu alarak yeni başkan seçildi.

Niğde Belediye Başkanlığı'nda ikinci dönemi olan Faruk Akdoğan, 18 Ekim'de başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bunun üzerine 16 AK Parti'li, 10 MHP'li ve 5 CHP'li üyesi bulunan Niğde Belediye Meclisi yeni başkanını seçmek için bugün toplandı. Mecliste CHP Grubu aday olarak Fatih Doğan'ı çıkarırken, AK Parti Grubu ise Rıfat Özkan'ı aday gösterdi. Yapılan ilk tur oylamada MHP'li meclis üyelerinin de desteklediği Özkan 26 oy alarak yeni başkan seçildi. CHP'nin adayı ise Doğan ise 5 oy aldı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 15:56
  1. Faruk Akdoğan
  2. Rıfat Özkan
  3. niğde belediye başkanı
  • HalkHalk9 sa önce
    Belediye başkanlarının görevden alınma sebeplerini anlayamadık.
  • Mustafa Eryılmaz Mustafa Eryılmaz 11 sa önce
    Giden şimdi liyakatsızmıydıda yoksa ne demek istedin şimdi.
  • MelihaMeliha14 sa önce
    Şimdi ne oldu giden liyakat,,gelen layık mı.Giden 1 yıl daha durup yarım kalan işlerini bitirseydi.
  • Yunus 16Yunus 1615 sa önce
    Hayırlı olsun, Devletin hiçbir makamı boş kalmaz. Önemli olan Liyakatlı kişilerin gelmesi

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