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Kayseri'deki görüntü Erdoğan'ı duygulandırdı

FETÖ'cü darbe girişiminin birinci yıldönümünde, Kayseri´deki 15 Temmuz anma etkinliklerine 200 binin üzerinde kişi katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, insan selini andıran havadan çekilmiş drone fotoğraflarını gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duygulandığını, Kayserililer'e takdir ve teşekkürlerini gönderdiğini söyledi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:15
Kayseri'deki görüntü Erdoğan'ı duygulandırdı

İl nüfusu 1 milyon 398 bin olan Kayseri´nin merkez Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinin nüfusu 957 bin 849 olarak belirlendi. Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, 15 Temmuz´u 16 Temmuz´a bağlayan gece Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na 200 bini aşkın kişi katıldı.

Dün gece Kayseri´ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlara, "Sizlere sayın Cumhurbaşkanımızın selamını, 15 Temmuz gecesi gösterdiğiniz duyarlılık ve doldurduğunuz meydandan dolayı teşekkür ve takdirlerini getirdim" dedi. Bakan Özhaseki, Ankara´daki etkinlikler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan´a özel kalem Müdürü Hasan Doğan aracılığıyla Kayseri´den kendisine gönderilen fotoğraf ve görüntüleri ilettiği, Cumhurbaşkanının bu fotoğrafları görünce "Kayserili vatandaşlarımın meydanı böyle doldurmaları beni duygulandırdı. Allah hepsinden razı olsun" dediğini ve kendisine Kayseri´ye gidince selam ve teşekkürlerini iletmesini söylediğini bildirdi. Çevre ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki, "Kayseri merkezinde her 5 kişiden 1'i meydana gelerek 15 Temmuz anmasına yürekten destek olmuş. Bu gurur verici. Sanıyorum nüfus oranlaması yapılırsa, eldeki verilere göre İstanbul´dan sonra en kalabalık meydan Kayseri Cumhuriyet alanı oldu" diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:15
  1. kayseri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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