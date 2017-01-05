O ilimizde şaşkınlık: -39 derece!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesine giren vatandaşlar Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki sıcaklık değerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sitede yer alan verilere göre Türkiye’de en düşük sıcaklık değeri Orhaneli’de yaşandı. -39,6 olarak ölçülen sıcaklık değerlerinin ardından Bursa’daki Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, Orhaneli’de ölçüm yapan istasyonda arıza olabileceğini ve bunun araştırılacağını söyledi.
ARDAHAN’DA SICAKLIK -31,1
Türkiye’deki en düşük sıcaklık değeri 487 metre rakımlı Orhaneli’de -39,6 olarak ölçülürken Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 2038 metre rakımlı Ardahan’ın Göle ilçesinde en düşük sıcaklık -31,1 olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan verilere göre Türkiye’de dün itibariyle en düşük sıcaklık Bursa Orhaneli’de, ikinci olarak Ardahan Göle’de ölçüldü.