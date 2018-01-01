Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O ilimizde salgın! Hastaneye başvuranların sayısı 500’ü geçti

Ağrı’da son günlerde etkili olan salgın hastalıklar nedeni ile Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi doldu taştı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 18:01
O ilimizde salgın! Hastaneye başvuranların sayısı 500’ü geçti

Ağrı'da havaların mevsim normalleari üzerinde seyretmesi ve salgın hastalıkların baş göstermesi ile özellikle çocuklar hastanelik oldular.

Çocuk Hastanesi'nde koridorlarda yürümek bile imkansız hale gelirken, hastanenin her yerinde çocuk ağlama sesi geliyor. Özellikle akşam saatlerinde fenalaşan çocuklar hastanenin yolunu tutarken, ortalama hasta sayısının 500'ü aştığı, nöbetçi eczanelerde sıra olduğu görüldü.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 18:01
  1. Ağrı-Doğubayazıt
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlk kez bu kadar net anlatıldı...
    1. İlk kez bu kadar net anlatıldı...
    2. İsrail'den flaş 'İran' açıklaması!..
    3. Rusya: Ortağımız İran saldıracak
    4. O ilimizde salgın! Hastaneye..
    5. Everton'a Cenk'ten sonra bir Türk daha!
    6. Antalyaspor'un yeni hocası belli oldu
    7. Kalede fotoğraf için poz veriyordu..
    8. Bu eldivenlerle hayatı değişti
    9. Öğrencilerin anlaşmazlıkları..
    10. Suudi Arabistan'da petrol suyunu..
    11. Şehir efsanesi sanılıyordu ama...
    12. Evini büyütmek isteyenler için ilginç..
    13. ABD şimdi de Pakistan'ı tehdit etti!
    14. Yüzünde balon kadar kistle doğmuştu...
    15. 'Ağlarım ama beni duyan yok'
    16. İran'ın Ankara Büyükelçiliği önünde..
    17. Terör devleti İsrail'den bir skandal..
    18. Özel izinle girildi! İlk defa..
    19. Dışkıcı profesörün 'Fatih' hakkındaki..
    20. Çocuklarını doyurmak için çöpleri..
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    AK Parti düğmeye bastı! Kullanılmayacak...
    AK Parti düğmeye bastı! Kullanılmayacak...
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    Yeni yılda artık satılmayacak
    Yeni yılda artık satılmayacak
    "İsrail diye bir devlet yok"
    "İsrail diye bir devlet yok"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama