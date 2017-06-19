Üretilen 5 külçe altından birini FETÖ almış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye finans sağlayan Koza - İpek Holding soruşturması kapsamında geçen hafta aralarında firari Akın İpek'in de bulunduğu 45 şüpheli hakkında dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, yapılan usulsüzlükler ve kaçırılan vergilerle örgütün nasıl finanse edildiği ortaya konulmuştu. Savcılık devlet kurumlarınca hazırlanan raporlar ve tanık ifadeleri üzerine halka açık şirketlerin hissesinin de bulunduğu madenlerde üretilen altının daha az gösterildiğini belirledi. Altın odasında yapılan döküm işlemi sırasında bir külçenin sisteme sokulmadığı anlaşıldı.

'KUTSAL HOCA PAYI'

Her dökümde kaçırılan 15 ila 17 kilogram ağırlığındaki 1 külçe altının ise FETÖ elebaşı adına "Kutsal hoca payı" olarak ayrıldığı belirlendi. Bu kapsamda yeni bir soruşturma açılarak, "altın odaları" mercek altına alındı. Savcılık, İpek'in altın hırsızlığını canlı yayında gerçekleştirilen altın dökümü görüntüsünden tespit etti. Kayıtlarda yer alan Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 16 Kasım 2013'te Koza Altın A.Ş.'nin işlettiği Gümüşhane'deki Mastra Altın Madeni ziyareti izlendi. Gül'ün, ziyaret sırasında altın odasına girdiği ve dökümü izlediği belirlendi. YouTube'a yüklenen görüntülere göre, 5 külçe altın dökümü yapılmasına rağmen, altın odası kayıt defterinde bu sayının 4 külçe olarak geçtiği ortaya çıkarıldı. Geçmiş kayıtların mercek altına alındığı ve yapılan usulsüzlüğün boyutunun ortaya çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

İMAMLARA EMANET

Dosyaya yansıyan ayrıntılara göre altın odalarının başına FETÖ imamlarının görevlendirildiği tespit edildi. Gümüşhane'deki Mastra Altın Madenindeki altın oda sorumlusunun Fazlı Atak olduğu belirlendi. Gümüşhane İmamı olduğu belirlenen Atak'ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan operasyonlarda yakalandığı kaydedildi. Öte yandan, Bergama'daki madenin altın sorumlusu olan Cemalettin Çetin'in de "İlçe İmamı" olduğu ve tutuklandığı öğrenildi. İddianamede Gümüşhane Maden İşletmesi İşletme genel müdür yardımcılığı yapan Fazlı Atak'ın, esnaftan himmet topladığı, örgütün satın alma, altın döküm ve muhafaza bölümlerine güvendiği kişileri yetkili kıldığını anlattı. İddianamede tanık Metin Kardaşcan'ın, "Kurban bayramı öncesinde bana maden işletmesine 5 bin koyun attığım ve karşılığında parasını aldığıma ilişkin sahte makbuzlar imzalattırıyordu" sözlerine de yer verildi.