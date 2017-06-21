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O ilimizde dehşet… Rastgele ateş ettiler! Çok sayıda yaralı var!

Gaziantep’te motosikletli şahıslar bayram alışverişi yapan vatandaşların üzerine rastgele ateş açtı, olayda 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 00:39
O ilimizde dehşet… Rastgele ateş ettiler! Çok sayıda yaralı var!

Olay Şehitkamil İlçesi, Şoför Ali Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre motosikletli 2 şahıs alışveriş yoğunluğunun yoğun olduğu bölgeye gelerek kalabalığın arasına rastgele av tüfeği ve tabanca ile ateş etti. Olayda vücuduna kurşun ve saçma isabet eden Zekeriya Melikşah, Tülay Gülderen, Dilek Demir, Dilan Demir ve Yağmur Çobanoğlu isimli 5 kişi yaralandı.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Olay sonrası kalabalığa ateş eden şahıslar geldikleri motosikletle ara sokaklardan kayıplara karışırken, yaralılar için olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından 112 ekiplerince alınan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Diğer yandan 5 kişiyi yaralayarak kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralılardan başından vurulan 25 yaşındaki Tülay Gülderen’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 00:39
  1. gaziantep
  2. saldırı
  3. motosiklet
  • vatandaş rızavatandaş rıza1 sa önce
    Yakalansa ne olacak? Alçaklar vergilerimizle hapishanelerde beslenecek.
  • MehmetMehmet2 sa önce
    Arkadaş bu nasıl haber başlıgidir ya." O ilimizde ".diye.bazen bu tarz sacma sapan basliklariniz ve haberleriniz yüzünden sitenize giresimiz gelmiyor.
Bugünkü Akit

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