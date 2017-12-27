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O ilimizde Arapça tabelalar kaldırıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde iş yerlerinde izinsiz asılan Arapça tabelalar söküldü.

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:48
O ilimizde Arapça tabelalar kaldırıldı

Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde, izinsiz asılan Arapça tabelalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından söküldü.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde iş yerlerinde denetimde bulundu.

Ekipler, izinsiz asılan, görüntü kirliliği oluşturan ve Türkçenin korunması çalışmalarına zarar veren 35 iş yerindeki Arapça tabelaları kaldırdı.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 15:48
  1. Adana
  2. Adana Büyükşehir Belediyesi
  • QQ2 sa önce
    Ingilizce yazsa sokmessiniz bati yalaklari
  • basmane Sinan basmane Sinan 2 sa önce
    Bugune kadar yabanci yazili binlerce dukkan tabelasi vardi niye onlara karisilmiyida arapca yazili tabelalar sökülüyor maksat baska gizli bir İslâm yazisi düşmanlığı var.
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