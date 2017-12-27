O ilimizde Arapça tabelalar kaldırıldı
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde iş yerlerinde izinsiz asılan Arapça tabelalar söküldü.27 Aralık 2017 Çarşamba 15:48
Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde, izinsiz asılan Arapça tabelalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından söküldü.
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde iş yerlerinde denetimde bulundu.
Ekipler, izinsiz asılan, görüntü kirliliği oluşturan ve Türkçenin korunması çalışmalarına zarar veren 35 iş yerindeki Arapça tabelaları kaldırdı.