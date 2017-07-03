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O ilimiz61 dereceyi gördü

Kavurucu Afrika sıcakları yurt genelinde etkisini göstermeye devam ederken, Şanlıurfa'da sıcaklık rekoru kırıldı.Birkaç gün önce 60 dereceyi gösteren termometreler, bugün 61'i gösterdi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 22:21
O ilimiz61 dereceyi gördü

Şanlıurfa'da termometreler bugün 61 dereceyi gösterdi. Gün içerisinde hayalet kente dönen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar kavurucu sıcaklar nedeniyle dışarı çıkamadı.

Sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boşalırken, dışarıda olan vatandaşlar ise parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih eti. Çocuklar da çeşmede serinlemeye çalıştı. 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 22:21
  1. sıcaklık
  2. Hava sıcaklığı
  3. Şanlıurfa hava sıcaklığı
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