Adana’da en büyük Kitap Anıtı açıldı

Anıtın açılış töreninde konuşan Adana Büyükşehir Belediye BaşkanıHüseyin Sözlü, kitap anıtını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Adanalılara armağan etmenin haklı gururunu yaşadığını ifade etti.

13,5 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Adnan Menderes Sahil Yolu üzerinde ada girişinde ve 13,5 metre yüksekliğinde oluşturulan Kitap Anıtı’nın açılış törenine anıt üzerinde ismi bulunan Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü de katıldı. Öğütçü, konuşmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye Adana’ya bu anıtı kazandırdığı için teşekkür etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilhamı veren Adana’ya böyle bir eser kazandırmanın haklı gururunu yaşadığını ifade ederken, "Cumhuriyet, sadece vatandaşların eşitliği temin ettiği için bile arkasında dimdik durulması gereken bir rejimdir. Gençlerimizi fikri hür nesiller olarak yetiştirmeliyiz, bunun da yolu kitaplardır. Atatürk vicdanı hür, irfanı hür, düşünme kabiliyetinde olan bir insan olarak bir Allah’a, bir milletimize ve mensubu olduğumuz insanlık alemine borcumuz var. Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür ve bunu vicdanı irfanı hür nesiller gerçekleştirecektir öğüdünü vermiştir'' dedi.

Başkan Sözlü’nün konuşmalarının ardından anıtın açılış kurdelesi kesildi ve havai fişeklerle bir gösteri yapılarak Adnan Menderes Sahil Yolu üzerinde ada girişine Kitap Anıtı kazandırıldı.