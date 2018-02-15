Şırnak Müftüsü, ilk kez resmi nikah kıydı

Şırnak'ta ilk kez müftü nikahı kıyıldı. Tolan, Eyaz ve Nurşin Algül çifti için İl Müftülüğünde düzenlenen törende, şahitler ile salondakiler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okudu. "Evet" yanıtını aldığı çifte, evlenme kütüğünü imzalatan Tolan, aile cüzdanını geline verdi.

Gelin ve damada ömür boyu mutluluklar dileyen Tolan, yapılan düzenlemeyle kendilerine de nikah kıyma yetkisi verildiğini hatırlatarak, "Bu kapsamda ülke genelinde il ve ilçe müftüleri de nikah memuru görevi yapacak. Allah bugün bize resmi nikah kıymayı nasip etti. Bu yuvanın ömür boyu devam etmesini, vatanımıza, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı nesiller gelmesini diliyorum. Allah hayırlı, uğurlu ve mübarek eylesin." ifadelerini kullandı.

Tolan, tören sonunda yeni evlenen çifte, Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Damat Algül, bu mutlu günlerini paylaşan müftülük personeline teşekkür etti.