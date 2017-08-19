O ilçemiz beşik gibi: Ayda 8 bin deprem kaydedildi

Adeta beşik gibi sallanıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye’de 2000 ile 2017 yılları arasında 164 bin 307 deprem yaşandı. Bu süre içinde 6 ve üzerindeki büyüklükte 13 deprem yaşadık. Türkiye’de 1903’ten bugüne kadar 6 ve üzeri büyüklükte 66 deprem meydana gelirken, 7 ve üzerinde ise 15 depremle sarsıldık. 27 Aralık 1939’da Erzincan’da yaşanan 7.9 büyüklüğündeki deprem 114 yıllık süreçteki en büyük sarsıntı oldu. Erzincan depreminde 33 bin vatandaşımız yaşamını yitirirken, 7.8 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde ise 17 binden fazla insanımız hayatı kaybetti.

İşte Kandilli’nin deprem verileri...

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, 1900 yılı ile 2017 Ağustos arasında 3 ile 3.9 büyüklüğünde 44 bin 469 deprem meydana geldi. 3-3.9 büyüklüğü arası günde ortalama bir deprem yaşandı.

1900 ile 2017 Ağustos arasındaki süreçte 5 ile 5.9 büyüklüğünde 854 deprem meydana gelirken, 6-6.9 büyüklüğünde 81 deprem yaşandı. 7’den büyük deprem sayısı ise 18 olarak kaydedildi. Türkiye’de her 6.5 yılda bir 7 ve üzeri deprem yaşandı.

1 Ocak-14 Ağustos 2017 tarihleri arasında ülke genelinde 23 bin 955 deprem kaydedildi. Günde ortalama 106 deprem gerçekleşirken, sadece ağustos ayının ilk yarısında 4 bin 629 deprem kayda geçti. Ocak ayında bin 351, şubatta 4 bin 326, martta 2 bin 674, nisanda bin 994, mayıs ayında bin 764, haziranda 2 bin 854, Temmuz da ise 4 bin 363 deprem kaydedildi.

EN AZ OCAK AYINDA

2017’nin sekiz aylık döneminde ortalama gün sayısına göre en az deprem 44 gün ortalama ile ocak ayında kaydedildi. En çok deprem ise temmuz ve ağustos aylarında meydana geldi. Ocak ayında 4 ve üzeri büyüklükte 19, şubatta 32, martta 21, nisanda 22, mayısta 32, haziranda 27, temmuzda 56, ağustos ayında ise 17 deprem kaydedildi.

Ocak ayından bu yana 5.3’lük Midilli depreminden sonra bölgede toplam 5 bin 133 sarsıntı kaydedildi. Haziran ayında Karaburun açıklarında yaşanan 6.3’lük depremin ardından bölgede toplam 3 bin deprem kaydedildi.

Geçtiğimiz ay Bodrum açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bugüne kadar kaydedilen toplam deprem ve depremcik sayısı ise 8 bini buldu.

3 METRELİK TSUNAMİ RİSKİ

Marmara Denizi kıyılarında belirlenmiş bin 33 ölçüm noktasında 30 farklı deprem senaryosu uyarınca hesaplanan tsunami riski haritasına göre, en riskli bölgeler Kumburgaz-Silivri önleri. Marmara kıyıları için ortalama beklenen tsunami dalga yüksekliği 75 santimetre olarak tahmin ediliyor. Kumburgaz, Silivri, Kınalı kıyı bandında ise tsunmai dalga boyunun bir metreyi aşabileceği öngörülüyor. Ege ve Dogu Akdeniz’deki tsunami modellemelerine göre en riskli bölgeler Marmaris’in güneyinden Fethiye ve Kalkan’a uzanan bölge. Tsunami haritasına göre Akdeniz’de 7 ve üzeri bir deprem, bu kıyı şeridinde üç metrelik tsunami yaratabilir. Bodrum, Kuşadası arasındaki kıyı bandında ise 1-2 metrelik risk olabileceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege ise tsunami açısından güneye göre daha güvenli. İzmir ve kuzeyine uzanan sahil bandında oluşabilecek en yüksek dalga boyu bir metre olarak tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, MARAŞ VE GİRİT SALLANDI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde dün Sabah Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkez üssünü ilçeye bağlı Haydarlı olarak belirlediği deprem saat 07.30’da yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasara neden olmadı.

Kahramanmaraş’ta da dün sabah 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.30’da merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz’de Girit Adası’nın güneyinde dün saat 06.46’da 4.6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 335 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

İKİ DEPREM DAHA

Bodrum’da dün saat 15.47’de gökova Körfezi açıklarında, 7.12 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından saat 17.10’da yine Gökova Körfezi açıklarında, 16.79 kilometre derinlikte, 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.