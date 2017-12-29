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O ilçedeki NATO üssü ilk kez görüntülendi! 1950'de yapıldı...

Trabzon'un Maçka ilçesinde 67 yıllık NATO üssü hazırlanacak özel bir proje ile turizme kazandırılacak.

29 Aralık 2017 Cuma 15:38
O ilçedeki NATO üssü ilk kez görüntülendi! 1950'de yapıldı...

Trabzon'un Boztepe mevkiinde bulunan Amerikan askerlerinin kullandığı NATO üssü ile birlikte Maçka ilçesi Ortaköy mahallesinde 1950'li yıllarda Rus tehdidine karşı yapıldığı belirtilen NATO üssü, daha sonraları bir süre mühimmat deposu olarak kullanıldıktan sonra 2010 yılında tamamen boşaltıldı.

Trabzon'da çoğu vatandaşın dahi bilmediği, 8 sene önce kaderine terk edilen NATO üssünü hazırlayacakları özel bir proje ile turizme kazandıracaklarını belirten Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, askeri yatakhanelerin, futbol sahasının, eğitim alanlarının ve 8 tane ses izolasyonu yapılmış hangarların bulunduğu 46,5 dönümlük arazinin bölge turizmine katkı sağlayacağını söyledi. Koray Koçhan, ilçedeki NATO üssünün Türk askerleri tarafından uzun yıllar kullanıldığını belirterek "Burası çok eski bir yer. Bende yapılış tarihini tam bilmiyorum. Muhtemelen 1950'lerde yapılan bir NATO üssü. Boztepe'de Amerikan askerlerinin görev yaptığı NATO üssünün olduğu dönemde daha çok Türk askerlerinin görev yaptığı bir mühimmat deposu olarak kullanılmış" dedi.

İlçedeki NATO üssünün füzelerin ve diğer çapta mühimmatların olduğu depo olarak kullanıldığını kaydeden Koçhan "Normalde 46,5 dönümlük bir yer. Büyük hangarların olduğu bir alan burası. Son 7-8 senedir atıl bir durumda. Tamamen terk edilmiş bir vaziyette. Burası Maçka için çok önemli bir yer. Karadeniz'de özellikle Maçka'da 46 dönümlük bir düzlük bulmak neredeyse imkansız. Çok güzel kendini korumuş, nostaljik bir alan. Maçka Belediyesi olarak burası için profesyonel bir ekiple özel bir proje hazırlatacağız. Bu hangarları ve girişteki askeri birlikleri muhafaza ederek hem tarihi bugünümüze taşımak hem de aynı zamanda Doğu Karadeniz'de hiç olmayan bir macera parkı dizayn etmek istiyoruz. Restoran, yüzme havuzu, futbol takımlarının kamp alanı şekline dönüştürmek istiyoruz. Profesyonel bir ekiple fikir alışveriş yapacağız. Ama bizim öncelikli hedefimiz askeri yatakhaneler, yemekhaneleri ve kuleleri hiç bozmadan bir survivor parkı oluşturmak" diye konuştu.

PROJE HAKKINDA İPUÇLARI VERDİ

46,5 dönümlük alanda yapacakları çalışmalar ile ilgili ipuçları veren Başkan Koçhan, "Orta bölümde ise bir kamp merkezi oluşturmak istiyoruz. 3 katlı ahşap binaların olduğu, doğaya özgü konaklama merkezi yapmak istiyoruz. Hangarların bulunduğu alanda ise büyük bir alan var burayı futbol sahasına dönüştürmek istiyoruz. Sümela Manastırı'na 750 bin turistin geldiğini, son dönemde artan Arap turist ilgisini de düşündüğümüzde yaz aylarında 1,5-2 milyon turistin ziyaret ettiği bir ilçe oluyoruz. Burada bu tarz bir alan oluşturarak kış dönemlerinde de turist çekmeyi planlıyoruz. Burası için kafamızda yarı olimpik bir yüzme havuzu yapma fikri de var. Bu projeler belki de Türkiye'de eski bir NATO üssü için uygulanacak ilk çalışma olacak" ifadelerini kullandı.

NATO'dan kalan nostaljik hangarları her alanda kullanabileceklerini belirten Koçhan, "Çok güzel izole edilmiş havalandırmaları yapılan hangarların üssünü de kullanabiliriz. 46,5 dönümlük alan dolayısıyla 60 dönüm oluyor. Hangarlarn tarihi lokantalar da yapmayı planlıyoruz. Belki de böyle bir arazi Doğu Karadeniz'de yoktur. Maçka zaten tarihiyle son dönemde turizmin parlayan yıldızı olacak. Spor Kamp Eğitim Merkezi fikrini de önemsiyorum. Doğu Karadeniz'de Bal liginde oynayan takımların hepsi kampa gitmek istiyor. Buradan Antalya'ya kadar yüksek miktarda fiyatlar ödeyerek kampa gidiyorlar. Yapacağız düzenlemelerle burada güzel bir spor alanı kamp merkezi oluşturulabilir" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 15:38
  1. NATO
  2. Trabzon
  • hsyn2802hsyn280210 dk önce
    Heyt be yeni rant kapısı hayırlı olsun. Sıkıntı yok ölünce hesaplaşacağız. Bakın izleyin turizim adı altında neler olacak.Bu arada ben doğma büyüme trabzonluyum ve hala trabzondayım. Ayrıca trabzonun durumu içler acısı.
Bugünkü Akit

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