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O ilçede PKK gerginliği! Vatandaş sabaha kadar uyumadı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, inşaatta çalışmak için Güneydoğu'dan gelen bazı kişilerin PKK propagandası yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı.

18 Ağustos 2017 Cuma 08:47
O ilçede PKK gerginliği! Vatandaş sabaha kadar uyumadı

Altıntaş merkezinde bir evde konaklayan Güneydoğu Anadolu kökenli işçilerin araç içinden terör örgütü propagandası yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine küfürlü konuştuğu öne sürüldü.

İLÇE SAKİNLERİ MEYDANDA TOPLANDI

İddiaları duyan ilçe sakinlerinden bir grup, söz konusu işçilerin kaldığı Dörtyol Meydanı'ndaki binanın önünde toplandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle Kütahya merkezden ilçeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ GELDİ

Gerginliğin büyümesinin ardından Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine geldi.

Altıntaşlılar, ilçelerinde terör örgütü sempatizanı istemediklerini söyledi.
Vatandaşları sakinleştirmeye çalışan İl Emniyet Müdürü Çevik, şüphelilerin gözaltına alındığını ve devletin gerekeni yapacağını dile getirerek, kalabalığın dağılmasını istedi. Bunun üzerine vatandaşlar dağıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan 2 şüpheli Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 08:47
  1. pkk
  2. Kütahya
  3. altıntaş
  • AK PartiliAK Partili25 dk önce
    Ben bu yaz staj için inşaatlarda çalıştım. Doğu'dan gelen işçilerin kahir ekseriyeti PKK'lı. PKK marşları söyleyerek çalışıyolar.
  • AK PartiliAK Partili27 dk önce
    Helâl olsun Kütahya!
  • İlyasİlyas49 dk önce
    Provasakyon yapıyorlar  öyle kalabalıkla olmuyor alacaksın kafasına sikacaksin domuzun önüne atacaksınız tertemiz...
  • mehmetmehmet54 dk önce
    Çalıştırmayın. Ekmek vermeyin
  • Sıradan BiriSıradan Biri1 sa önce
    ya adam terörist olsa memleketini çocluk çocuğunu bırakıp senin memleketine gelip inşaatta amele olarak çalışmaz. Kendi memleketinde inşaat işinde çalıştıracak adam bulamamışsın bi de üstüne üstlük artık ne çıkarın varsa adamlara terörist muamelesi yapıyorsun. Kim bilir belki inşaat sahibi çalıştırdığı adamların paralarını vermemek için böyle bir propaganda yaptır.
  • Ali yildirimAli yildirim1 sa önce
    Ne derece doğru olduğunun kanitlanmasi gerekir. Herkesde tlf var. Filme alaydin. Oyunda olabilir.Uyanik olmak lazim. Hemde arabanın hoparlörden sesli propaganda. Biraz tuhaf. Kafayı yemiş olmaları gerek.
  • TÜRKİYE TÜRKİYE 1 sa önce
    ÜÇ KURUŞ PARA AZÖDEMEK İÇİN BU TİP TERÖR ÖRGÜTÜ SEMPATİZANI KİŞİLERİİŞ İÇİN ÇAĞIRACAK TERÖRE CANAK TUTUYORSUNUZ. HDPNİN YÜKSEK OY ALDIĞI İLLERDEN İŞCİÇAĞIRARAK PKKYA MADDİ DESTEK OLMAYIN O PARALARIN BİR KISMI FETO GİBİ PKKYA GİDİYOR.
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