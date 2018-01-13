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O ilçede kuş gribi paniği! Tüm kanatlı hayvanlar...

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Boğazye köyünde kuş gribi tespit edilince Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, kanatlı hayvanların itlaf edilmesi için çalışma başlattı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 16:35
O ilçede kuş gribi paniği! Tüm kanatlı hayvanlar...

Kızıltepe ilçesine bağlı Suriye sınırındaki Boğazye köyünde, yaklaşık 1 hafta önce kanatlı hayvandan alınan numunenin inceleme sonucunda, kuş gribi tespit edildi. Sabah saatlerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri köye gitti. Kanatlı hayvanları itlafı için çalışma başlatan ekipler, kuş gribinin köydeki hayvanlar üzerinde etkili olduğunu, insanlarda herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

KÖYDEKİ TÜM KANATLILAR TOPLANIYOR

Kuş gribi vakasının görüldüğü Büyük Boğazye köyüne gelen sağlık ekipleri, maskeli ve kuş gribi virüsüne karşı korumalı elbiselerini giyerek bir taraftan kanatlı hayvanları toplarken, diğer taraftan da kümes ve barınakları da ilaçlamaya başladı. Sağlık görevlileri konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken köy muhtarı Seyfettin Çiftçi, kuş gribi virüsü vakasının görüldüğünü doğruladı. Köydeki bir kişinin hayvanlarının ölmeye başlaması üzerine bu kişinin aile hekimine durumu bildirdiğini anlatan Çiftçi, şöyle dedi:

"Bu hayvanlarla, kanatlı 2 ayaklı hayvanlarla ilgili bir hastalık belirtisi olduğu söylendi bize. Köy halkından olan bir arkadaşımız aile hekimine giderek, hayvanlarının hepsinin ölmeye başladığını söyledi, yani 2 ayaklı olan hayvanları. Tarım ve sağlık ekipleri geldi, 1-2 tanesini alıp Elazığ'daki labaratuvara gönderdiler. Labaratuvardan gelen sonucun kuş gribi belirtisi olduğu söylendi. Köy muhtarı olarak beni aradılar, 'Geleceğiz köyü karantinaya alacağız' dediler. Sabah geldiler köyün etrafını kapattılar, tavuk, hindi, ördek ne varsa 2 ayaklı tüm hayvanları toplamaya başladılar. Ve 'İmha edeceğiz' diye toplamaya başladılar. Bunun zararı var tabi ki, köy halkı ne yapacak? Bunun teşhisini istiyoruz aynı zamanda zararımızın da karşılanmasını istiyoruz."

Mardin Sağlık İl Müdürlüğü ve Kızıltepe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerinin Büyük Boğazye köyündeki inceleme ve çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 16:35
  1. Büyük Boğazye köyü
  2. Kuş gribi
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