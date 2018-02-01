O ilçe nüfusuyla 50 ili geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı nüfus verilerine göre, Konya'nın en fazla nüfusa sahip ilçesi yine Selçuklu oldu. Selçuklu 639 bin 450 nüfusu ile bir önceki yıla göre nüfusunu 16 bin 604 kişi daha arttırdı.

Selçuklu'yu 345 bin 813 ile Meram, 315 bin 959 ile Karatay izledi. Verilerinin açıklanmasının ardından Selçuklu ile ilgili çarpıcı sonuçlarda ortaya çıktı.

Buna göre Selçuklu; Çanakkale, Edirne, Isparta, Osmaniye, Kütahya gibi 50 ili geride bıraktı. Selçuklu'da nüfusun en kalabalık olduğu mahalle 59 bin 146 ile Yazır oldu. Yazır nüfusu ile de Konya'nın 23 ilçesini geçti. Yazır'ı nüfus rakamlarında 40 bin 71 ile Bosna Hersek ve 32 bin 556 ile Sancak Mahallesi takip etti. İlçede kadın nüfus oranı yüzde 50,90 (325 bin 469 kişi) erkek nüfus oranı yüzde 49,10 (313 bin 981 kişi) oldu. Ayrıca açıklanan sonuçlar doğrultusunda 2017 yılında Konya’nın 2 milyon 180 bin 149 kişi olan nüfusu 18 bin 846 artarken toplamdaki bu artışın 16 bin 604'u Selçuklu'da gerçekleşti.