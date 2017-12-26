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Ankara'ya yürümek isteyen protestoculara gözaltı

Kocaeli'de işten çıkarıldıkları gerekçesiyle bir süredir eylem yapan ve bugün Ankara'ya yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.

26 Aralık 2017 Salı 14:49
Ankara'ya yürümek isteyen protestoculara gözaltı

İşten çıkartıldıkları gerekçesiyle Ankara'ya yürümek isteyen işçiler ile sendika üyeleri polis tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli'nde, sendika üyesi oldukları iddiasıyla işten çıkartıldıklarını iddia eden Posco Assan fabrikasının işçileri, bir süredir fabrika önünde eylem yapıyordu. İşçiler bugün, Birleşik Metal-İş Sendikası üyeleri ile Ankara'ya yürüme kararı aldı. Ancak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüyüşün kanuna aykırı olduğu gerekçesi ile iptal edilmesini istedi. Ancak işçiler ile sendika üyeleri yürümekte ısrar edince, çevik kuvvet ekipleri tarafından gözaltına alındı. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'te yaşanan arbede sırasında arada kaldı. Milletvekili Kaplan zor anlar yaşadı.

33 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

33 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu'nun da olduğu iddia edildi. Gözaltına alınanlar çevrede bulunan hastanelere getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 14:49
  1. Ankara
  2. protesto

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