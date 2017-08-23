O iki ülke ajanlarından Adil Öksüz operasyonu… Sonunda tespit edildi!

Almanya'ya kaçırılan NATO Gladyosu teröristbaşı Fetullah'ın beyin adamı Adil Öksüz'le ilgili 2 bomba gelişme var.



1) ABD gizli servisi CIA ajanı olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ün, İncirlik ABD üssünden değil Konya askeri üssünden Almanya'ya kaçırıldığı istihbaratı ağırlık kazanıyor.



2) Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın katılığı bir televizyon programında, ABD Başkonsolosluğu'nun Adil Öksüz'ü sürpriz bir telefon numarasından aramalarına ilişkin çok çarpıcı bilgiler verdi.

Avukat Aydın, Öksüz'ün ABD Konsolosluğu'ndan aranmasına ilişkin "Vize başvurusunda beyan ettiği bir telefon numarası var..

ABD Konsolosluğu'ndan aranan numara Adil Öksüz'ün üzerine kayıtlı olan numara değil, darbe girişimi sırasında üzerinde olan ama kayıtlı olmayan numaradır" dedi.



Bu bilgi, çok enteresan... Ama, şaşırtıcı değil. ABD Konsolosluğu, Adil Öksüz'ün üstüne kayıtlı olmayan bir telefonu biliyor, didik didik aranan ajanı buluyor. Nasıl oluyor bu iş?

Çünkü, 15 Temmuz Fetullah darbe girişiminin Derin ABD-Pentagon-CIANato tarafından gerçekleştirildiği genel kabul.



15 Temmuz Türkiye'yi işgale yönelik kukla Fetullah darbesine ilişkin yapılmakta olan her incelemede tüm yollar NATO'ya çıkıyor. Brüksel'e çıkıyor.



Fetullah'ın NATO Gladyosu olduğunu devamlı yazıyoruz. Bu nedenle Adil Öksüz-NATO-CIABND- Almanya paralelliği bizi şaşırtmıyor.



KONYA: 13 Ay önce Ankara'daki Akıncılar Üssü'nden firar eden Adil Öksüz'ün Konya'dan kaçırılmış olduğuna ilişkin, önemli bir ipucuna ulaştım. Sadece ve özellikle Adil Öksüz 'ü yakalamak için görevlendirilmiş çok yetenekli ATMACA TİM'ine 2 ay önce çok önemli bir bilgi gitmiş. Söz konusu ihbarda "Adil Öksüz Konya civarında" ihbarı varmış.



İlgili birimler, Konya'yı 2 aydan bu yana mercek altına yatırmış... Çok yönlü çalışmaların devam ettiği sırada Adil Öksüz'ün Almanya'ya kaçırıldığı ve ilticasının kabul edildiği haberlerı Ankara'ya ulaşmış.



Adil Öksüz'ün aranması olayını çok yakından takip eden bir stratejist, "ABD istihbarat örgütü CIA akıllıdır.



Kaçırılmada İncirlik'in ortaya çıkması halinde, Türk/Amerikan ilişkilerini daha da gereceğinden, CIA ortak çalıştığı BND'yi görevlendirerek Konya askeri üssünü kullanmaları daha akıllı bir yol" dedi.



SONUÇ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu soruları sordu ve yeni belgeler açıklayacağını söyledi.



O gün bugün yeni belgeler gelmedi.

Sustu. Neden acaba? Adil Öksüz ile ilgili iddianame çıktı. Öksüz Türkiye'nin her yerinde aranırken ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından arandığı tespit ediliyor.

Kılıçdaroğlu neden acaba ABD Büyükelçi'sine, "Siz Adil Öksüz'ü niye aradınız" diye sormadı?



Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu, Türkiye'nin nota verdiği bir sırada Kılıçdaroğlu neden konuşmuyor?

Adil Alman istihbaratı BND'ye bir lafı olmayacak mı?

Adil Öksüz konusunda Almanya'ya söyleyecek bir sözü yok mu?.

Bilgileri Takvim yazarı Bülent Erendaç köşesinden paylaştı