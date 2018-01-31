O, iflah olmaz bir Türkiye düşmanı

ÇINAR DEMİR / ANKARA - Akit, küçük çaplı bir araştırmayla, iflah olmaz bir Türkiye düşmanı olarak dikkat çeken Şener Levent’le ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı. Gazetenin adını, Türkiye’nin adayı sömürdüğü yönündeki hastalıklı düşünceye atıfta bulunmak için Afrika koyan Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent, Rum kesimine kimliksiz pasaportsuz girip çıkıyor. Rum polisler, çok sevdikleri Şener Levent televizyon programlarına çıktığında, “Bizim Levondis yine bombalıyor” diyor. Tam bir Rum sevdalısı olan Şener Levent, KKTC Hükümeti’nden bahsedeceği zaman “Hükümet” yerine “Yönetim” demeye özen gösteriyor. En büyük hayali ölmeden KKTC ile Türkiye’nin ilişiğinin kesilerek Rumlarla birleştiğini görmek olan Levent, Kıbrıs Barış Harekâtı öncesi Rumların gerçekleştirdiği banyo katliamının bile Türkler tarafından propaganda amaçlı düzenlendiğini söyleyecek kadar Türk düşmanı. Levent, Türkiye Türklerinden bahsetmek zorunda kaldığında ise nefret ettiği Türk adı yerine “Kuzeyliler” diye bahsediyor.

Öte yandan Afrika Gazetesi’ne protesto gösterisinde bulunan 6 kişi yıldırım hızıyla 1 ay süreyle hapis cezasına çarptırıldı.