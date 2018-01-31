Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O, iflah olmaz bir Türkiye düşmanı

Kuzey Kıbrıs’ta yayınlanan Afrika Gazetesi “Kıbrıs’a Barış Harekâtı, Suriye’ye Zeytin Dalı Harekâtı…Türkiye’den Bir İşgal Harekâtı Daha” manşetini atarak gerek Türkiye’nin gerekse KKTC’de yaşayan Türklerin büyük tepkisini çekmişti.

31 Ocak 2018 Çarşamba 02:58
O, iflah olmaz bir Türkiye düşmanı

ÇINAR DEMİR / ANKARAAkit, küçük çaplı bir araştırmayla, iflah olmaz bir Türkiye düşmanı olarak dikkat çeken Şener Levent’le ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı. Gazetenin adını, Türkiye’nin adayı sömürdüğü yönündeki hastalıklı düşünceye atıfta bulunmak için Afrika koyan Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent, Rum kesimine kimliksiz pasaportsuz girip çıkıyor. Rum polisler, çok sevdikleri Şener Levent televizyon programlarına çıktığında, “Bizim Levondis yine bombalıyor” diyor. Tam bir Rum sevdalısı olan Şener Levent, KKTC Hükümeti’nden bahsedeceği zaman “Hükümet” yerine “Yönetim” demeye özen gösteriyor. En büyük hayali ölmeden KKTC ile Türkiye’nin ilişiğinin kesilerek Rumlarla birleştiğini görmek olan Levent, Kıbrıs Barış Harekâtı öncesi Rumların gerçekleştirdiği banyo katliamının bile Türkler tarafından propaganda amaçlı düzenlendiğini söyleyecek kadar Türk düşmanı. Levent, Türkiye Türklerinden bahsetmek zorunda kaldığında ise nefret ettiği Türk adı yerine “Kuzeyliler” diye bahsediyor. 

Öte yandan Afrika Gazetesi’ne protesto gösterisinde bulunan 6 kişi yıldırım hızıyla 1 ay süreyle hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 02:58
  1. Şener Levent
  2. KKTC Hükümeti
  3. KKTC
  4. Kıbrıs Barış Harekâtı
  5. Afrika Gazetesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O, iflah olmaz bir Türkiye düşmanı
    1. O, iflah olmaz bir Türkiye düşmanı
    2. CHP akreditasyonu hortlattı!
    3. TMMOB da terörün yanında durdu
    4. Zulmün zindanlarında şehit düştü
    5. Terörist PYD vurulunca CHP rahatsız oldu
    6. Erdoğan'ın Latin Amerika ziyareti..
    7. Bursa'da toprak kayması: Tahliye..
    8. Esed sivilleri vurdu! Çok sayı ölü ve..
    9. Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı:..
    10. Bakanlık'tan flaş Soçi açıklaması:..
    11. Apple'a büyük şok!
    12. İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    13. Sen de mi Müdür bey
    14. Cesur kız Tamimi İsrail'i fena..
    15. İşte 'Muhasebeci Kenan'ın maceraları
    16. Perinçek’ten Kılıçdaroğlu'na salvo!
    17. Kırık nasıl anlaşılır?
    18. Mehmetçik bir köyü daha aldı
    19. Denizli merkezli ‘Bylock’ operasyonu:..
    20. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Ani saldırılar başladı...
    Ani saldırılar başladı...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    AA muhabiri Pentagon sözcüsünü dumura uğrattı
    AA muhabiri Pentagon sözcüsünü dumura uğrattı
    Furkan Vakfı'na operasyon! Çok sayıda gözaltı var
    Furkan Vakfı'na operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı
    Bomba iddia: ABD'ye müdahale edilecek
    Bomba iddia: ABD'ye müdahale edilecek