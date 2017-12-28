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O içeceğe dikkat! Oranı 7 kat arttı… ‘İçinde gizli alkol var’

Alkol tüketiminin okul yaşına indiği Türkiye’de, enerji içecekleri bunu daha da kolaylaştıracak.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:14
O içeceğe dikkat! Oranı 7 kat arttı… ‘İçinde gizli alkol var’

Alkol tüketiminin okul yaşına indiği Türkiye’de, enerji içecekleri bunu daha da kolaylaştıracak. Yaz aylarında gizli saklı yapılan bir düzenleme ile enerji içeceklerindeki alkol oranı tam yedi kat artırıldı. 2006 yılındaki düzenlemede hacmen belirlenen alkol miktarı, 30 Haziran 2017 tarihli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği’nde (2017/4) gr/L (litrede gram) olarak artırıldı. Oysa önceki düzenlemede “Alkol miktarı hacmen yüzde 0,05’ten fazla olmamalıdır” demesine rağmen bu oran, yüzde 0,38’e çıkarıldı, yani yedi mislinden fazla artırıldı. Üstelik bu artırma, tebliğdeki “Enerji içeceklerine bileşen olarak etil alkol ilave edilmez” hükmüne rağmen yapıldı.

2006 yılındaki düzenlemede hacmen belirlenen alkol miktarı, 30 Haziran 2017 tarihli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği’nde (2017/4) gr/lt (litrede gram) olarak artırıldı. Oysa önceki düzenlemede “Alkol miktarı hacmen yüzde 0,05’ten fazla olmamalıdır” denmesine rağmen bu oran, yüzde 0,38’e çıkarıldı, yani yedi mislinden fazla artırıldı. Üstelik bu artırma, tebliğdeki “Enerji içeceklerine bileşen olarak etil alkol ilave edilmez” hükmüne rağmen yapıldı.

KENDİ ELLERİMİZLE ZEHİRLİYORUZ!

Biradaki alkol oranı yüzde 3-7,5 olmasına karşın, alkolsüz sanılan enerji içeceklerindeki bu yüksek oran, son yıllarda tüketimi artan enerji içecekleri eliyle de gençlerimizin alkole alıştırılması tepki çekiyor. Adli bilim uzmanları ise alkol ve enerji içeceğinin birlikte alınmasının tehlikesine dikkat çekerken, enerji içeceğinin uyarıcı, alkolün ise depresan/bastırıcı özelliğinden dolayı vücudu çok zorlamasının tehlikesine karşı uyarıyor.

 

Kaynak: Millî Gazete

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 10:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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