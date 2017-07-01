Enerji içeceğine + 18 yasağı geldi

Hükümet, bugüne kadar satışında bir koşul bulunmayan enerji içecekleri konusunda adım attı. Yeni uygulamayla birlikte aynen sigara ve Alkol ürünlerinde olduğu gibi 18 yaşından küçüklere enerji içecekleri satılamayacak. Ayrıca ilgili içecek kutularının üzerine “Günlük 500 ml’den fazla tüketilmesi tavsiye edilmez” yazılacak. spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde enerji içeceklerinin satışı ve reklamı yapılmayacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi’nde yaptığı tüm bu tebliğ değişiklikleri Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu ürünlerde, “enerji” için yapılabilen beslenme beyanı ifadeleri enerji içeceği için yapılamayacak. Tebliğe aykırı davrananlar hakkında cezai yaptırım uygulanacak. Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, yıl sonuna kadar tebliğ hükümlerine uyacak.

Özel beslenme amaçlı gıdalar kapsamında değerlendirilmeyen enerji içeceğinde, toplam kafein miktarı litrede 150 miligramdan fazla olmayacak. Enerji içeceğinin bileşiminde litrede inositol 100 miligram, glukoronolakton 20 miligram, taurin 800 miligramdan fazla olmayacak.

Enerji içeceklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan tebliğ, sporcu içeceklerini kapsamıyor.

Etil alkole izin yok

Enerji içeceklerine bileşen olarak etil alkol ilave edilmeyecek. Bileşenlerde doğal olarak bulunabilen, üretim aşamasında oluşabilen ve son ürüne taşınan etil alkol miktarı en fazla litrede 3 gram olacak. Bileşiminde kafeinle taurin, inositol ve glukoronolakton maddelerinden birini veya birkaçını içeren aromalandırılmış alkolsüz içecekler enerji içeceği dışında başka bir gıda adı ile piyasaya arz edilemeyecek. Meyveli olarak adlandırılan enerji içeceklerinde meyve oranı, gazlı olanlarda ağırlıkça en az yüzde 4, gazsız olanlarda ise ağırlıkça en az yüzde 10 olacak.

Yılda 250 milyon kutu satılıyor

Dünyada enerji gıda ve içecekleri pazarı büyüklüğünün 2017’de 168 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

1990’larda ortaya çıkan enerji içecek pazarı, gençleri ve 15-35 yaş grubundaki yetişkinleri hedefliyor.

Kişi başına tüketimde Avustralya, Yeni Zelanda, Avusturya, Suudi arabistan ve İsrail başı çekiyor.

Global çapta satışların yüzde 56’sı alkol tüketilen mekânlarda yapılıyor.

Türkiye’de 50’ye yakın markanın enerji içeceği satılıyor. Yerel üretici sayısı azınlıkta.

Pazarda yılda yaklaşık 250 milyon kutuluk (60 milyon litre) enerji içeceği tüketiliyor.

‘SPORCU İÇECEĞİ DEĞİLDİR’ UYARISI

Enerji içeceğinin etiketinde uyarı başlığı altında, tüketicinin kolaylıkla görülebileceği şekilde “Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir. Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, diyabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, metabolik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar ile kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez. Sporcu içeceği değildir, yoğun fiziksel aktivite öncesinde, sırasında veya sonrasında tüketilmemelidir. Günlük 500 ml’den fazla tüketilmesi tavsiye edilmez” ifadesi yer alacak.

Ürünlerin etiketindeki yazılar en az 3 milimetre punto karakter olacak.