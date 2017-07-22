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O, Hristiyan ailenin imam oğlu

Kendi müslüman, ailesi hristiyan. Namibya’da ailesi Hristiyan olan Başkent Windhoeh İslam Merkezinin İmamı Mohammed Negumbo, 21 yaşında Müslüman bir aileyle tanışmasıyla İslamı seçtiğini söyledi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:22
O, Hristiyan ailenin imam oğlu

Negumba AA muhabirine Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçiş sürecini anlattı.

Güney Afrika ülkelerinden Namibya’nın en büyük ikinci şehri olan Osakati’de 1942 yılında doğan ve 21 yaşına kadar Hristiyan olarak yaşayan Negumba şehre gelen Müslüman bir aile vesilesiyle İslam’la yollarının kesiştiğini ifade etti.

Negumbo, Hristiyan olduğu yıllarda birtakım sorgulamalara girdiğini anlatarak “Kiliseye gittiğimde orada bulunan cansız heykellerin önünde dua etmek beni sürekli düşündürüyor ve sorgulamama neden oluyordu. Daha sonra 21 yaşıma geldiğimde mahallemize Nijeryalı Müslüman bir aile geldi o dönemlerde Namibya’da Müslümanların nüfusu çok azdı ondan dolayı ibadet şekilleri ve insanlara davranışları bana farklı gelmişti.” ifadelerini kullandı.

Müslüman aile ile iletişiminin zamanla artığını ifade eden Negumbo, Nijeryalı ailenin kendisine ‘tek Allah var ve ona her yerde dua edebilirsin, kilisedeki heykellerin önüne gitmene gerek yok’ demeleri üzerine İslam’a olan ilgisinin daha arttığını dile getirdi.

Negumbo, Namibya’da Müslüman nüfusunun yok denecek kadar az olduğu yıllarda İslam’la tanıştığının altını çizerek ilk yıllarda ailesi ya da yakın çevresinden tepki almadığını ancak Müslüman olduktan sonra davranışlara daha fazla dikkat ettiğini vurguladı.

Nijeryalı bu aileden ibadet etmeyi ve İslam’ın temel kavramlarını öğrendiğin ifade eden Negumbo birkaç yıl sonra İslam’ı daha iyi öğrenmek için Medine’ye giderek eğitim aldığını ardından Namibya’ya dönerek Windhoek İslam Merkezinde imam olduğunu dile getirdi.

Çift eşli babasından 24 kardeşi olan Negumbo, 2 kardeşinin de Müslüman olduğunu ve anne ve babasının da birgün İslamiyeti seçeceğine inandığını söyledi.

1990’a kadar Müslüman olmak yasaktı
Namibya’nın, 1990 yılına kadar Almanya’nın sömürgesi olduğunu hatırlatan Negumbo ülkede İslamiyetin 1990 yılına kadar yasak olduğunu ve Müslümanların da suçlu gibi görüldüğünü dile getirdi.

Negumbo, ülkedeki ilk mescidin de bağımsızlık sonrası yapıldığına dikkati çekerek bağımsızlığa kadar Müslümanların üzerinde ciddi bir baskı olduğunu kaydetti.

Bağımsızlık sonrası Müslüman sayısında artış olduğunun altını çizen Negumbo bugün ülkede yaklaşık 3 bin kadar Müslüman yaşadığını ifade etti.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:22
  1. Windhoeh İslam Merkezinin İmamı Mohammed Negumbo
  2. Windhoeh İslam Merkezi
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