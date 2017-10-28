O hataya faiz yok

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nun ödediği emekli maaşı gibi bazı ödeneklerde zaman zaman yaşanan hatalardan dolayı 'yersiz ödeme'ler yapılabiliyor. Bu durumdan dolayı yıllarca haksız ödenek alan vatandaşlar nezdinde büyük mağduriyetler yaşanıyordu. Yapılan fazla ödenekler vatandaşlardan faiziyle geri isteniyordu.

24 AY FAİZ ALINMAYACAK

Bugünkü yazısında bu konuyu gündeme alan Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, yaşanan bu mağduriyetlere karşı SGK’daki yersiz ödeme hatalarının kurum veya memurdan kaynaklandığının tespit edilmesi durumunda 24 aylık faizsiz uygulamaya yer verileceğini belirtti.

SGK GENELGE YAYINLADI

Bu konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yayınladığı 'Yersiz Ödemelerin Tahsili’ konu başlıklı genelge ise şöyle;

''Yersiz Ödemelerin Tahsili konu başlıklı genelgede kurumun yaptığı hatalı işlemlerde 24 aylık faizsiz uygulamaya da yer verildi. İlgili bölümde, "Kurum çalışanlarının kasıtlı veya kusurlu davranışı, ihmali, dikkatsizliği ve bilgisizliği gibi sebeplerden kaynaklanan hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla 5 yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 24 ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, 24 aylık sürenin dolduğu tarihten sonra ise bu süre sonundan itibaren hesaplanacak kanunu faizi ile birlikte geri alınır"

Erdem yazısında, bu genelge ile kurum çalışanlarının hataları dolayısıyla ortaya çıkan yersiz ödemelerin en fazla 5 yıl geriye götürülebileceğini ve 24 ay boyunca faiz işletilmeyeceğinin altını çizdi.

TORBA YASA'DA DA TEDBİR ALINDI

Önceki gün TBMM'de komisyondan geçen Torba Yasa'da da işsizlik maaşıyla ilgili yersiz ödeme durumlarının yaşanmaması için tedbir alındığını belirten Erdem, yazısının devamında, ''Buna göre; işsizlik Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapan tasarı, ödeme yapılacak döneme ilişkin işe giriş, emeklilik ve benzeri durumların tespit edilerek yersiz ödemelerin oluşmasını engellemek amacıyla işsizlik ödeneği ödeme tarihinin ayın beşinci gününde yapılmasını öngörüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına, işsizlik ödeneği başvurularının izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılması, işsizlik ödeneğinin her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenmesi ve ödeme tarihinin öne çekilmesi konularında yetki veriliyor'' dedi.

Lokman Özdemir / yeniakit.com.tr