Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

O hataya faiz yok

Yaşanan hatalar nedeniyle SGK tarafından yapılan yersiz ödemelerde hatanın sorumlusunun kurum veya memur olduğu tespit edilirse 24 ay faiz alınmıyor.

28 Ekim 2017 Cumartesi 12:43
O hataya faiz yok

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nun ödediği emekli maaşı gibi bazı ödeneklerde zaman zaman yaşanan hatalardan dolayı 'yersiz ödeme'ler yapılabiliyor. Bu durumdan dolayı yıllarca haksız ödenek alan vatandaşlar nezdinde büyük mağduriyetler yaşanıyordu. Yapılan fazla ödenekler vatandaşlardan faiziyle geri isteniyordu.

24 AY FAİZ ALINMAYACAK

Bugünkü yazısında bu konuyu gündeme alan Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, yaşanan bu mağduriyetlere karşı SGK’daki yersiz ödeme hatalarının kurum veya memurdan kaynaklandığının tespit edilmesi durumunda 24 aylık faizsiz uygulamaya yer verileceğini belirtti.

SGK GENELGE YAYINLADI

Bu konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yayınladığı 'Yersiz Ödemelerin Tahsili’ konu başlıklı genelge ise şöyle;

''Yersiz Ödemelerin Tahsili konu başlıklı genelgede kurumun yaptığı hatalı işlemlerde 24 aylık faizsiz uygulamaya da yer verildi. İlgili bölümde, "Kurum çalışanlarının kasıtlı veya kusurlu davranışı, ihmali, dikkatsizliği ve bilgisizliği gibi sebeplerden kaynaklanan hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla 5 yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 24 ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, 24 aylık sürenin dolduğu tarihten sonra ise bu süre sonundan itibaren hesaplanacak kanunu faizi ile birlikte geri alınır"

Erdem yazısında, bu genelge ile kurum çalışanlarının hataları dolayısıyla ortaya çıkan yersiz ödemelerin en fazla 5 yıl geriye götürülebileceğini ve 24 ay boyunca faiz işletilmeyeceğinin altını çizdi.

TORBA YASA'DA DA TEDBİR ALINDI

Önceki gün TBMM'de komisyondan geçen Torba Yasa'da da işsizlik maaşıyla ilgili yersiz ödeme durumlarının yaşanmaması için tedbir alındığını belirten Erdem, yazısının devamında, ''Buna göre; işsizlik Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapan tasarı, ödeme yapılacak döneme ilişkin işe giriş, emeklilik ve benzeri durumların tespit edilerek yersiz ödemelerin oluşmasını engellemek amacıyla işsizlik ödeneği ödeme tarihinin ayın beşinci gününde yapılmasını öngörüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına, işsizlik ödeneği başvurularının izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılması, işsizlik ödeneğinin her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenmesi ve ödeme tarihinin öne çekilmesi konularında yetki veriliyor'' dedi.

Lokman Özdemir / yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 12:43
  1. Sosyal Güvenlik Kurumu
  2. Faruk Erdem
  3. Faruk Erdem yazıları
  4. yersiz ödeme
  5. hatalı ödenek
  6. Torba Yasa

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlk destek geldi, Sevinçle karşılıyoruz
    1. İlk destek geldi, Sevinçle karşılıyoruz
    2. İstanbul'da 6 yılın en az artışı
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    4. Ezeli rekabette neler yaşandı?
    5. Dünya Tasarruf Günü'nde Ne Kadar..
    6. Çavuşoğlu'ndan flaş ana muhalefet yorumu
    7. Samsung ekran içi parmak izi okuyucu..
    8. 37 yaşında Rusya'da kral oldu
    9. Cengiz Ünder, Süper Lig'i Seri A'yla..
    10. Topyekün bir seferberlik gerekiyor
    11. Mosturoğlu: Caner Erkin'e verilen..
    12. Melih Gökçek istifa etti
    13. Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı
    14. Karaman açıkladı! Fenerbahçe'nin..
    15. Çelik üreticilerinden Amerika'ya..
    16. Adana'da 'cam filmi' eylemine gitti..
    17. Son dakika... Melih Gökçek'in..
    18. Sivasspor yenilmezlik serisini devam..
    19. Akşener'e en çok oy hangi partiden..
    20. Melih Gökçek'in istifası öncesi Ankara..
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Araştırma şirketi Akşener’in oy potansiyelini açıkladı
    Araştırma şirketi Akşener’in oy potansiyelini açıkladı
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.10.2017
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...