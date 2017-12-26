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O hastalık için aşı uyarısı yapıldı

Uzmanlar karaciğerde gelişebilen hastalıkların vücudun tüm dengesini bozacağını belirtti.

26 Aralık 2017 Salı 16:41
O hastalık için aşı uyarısı yapıldı

Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaciğer Nakil Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ender Dulundu, yaptığı açıklamada, fonksiyonları çok önemli olan karaciğerde gelişebilen hastalıkların vücudun tüm dengesini bozacağını belirtti.

Prof. Dr. Dulundu, karaciğerin her türlü hasara dirençli bir organ olduğunu ancak yetmezliğin geri dönülemez sorunlara neden olabileceğini aktararak, Türkiye'de karaciğer yetmezliğine en sık sebep olan sorunun siroz olarak karşılarına çıktığını vurguladı.

Türkiye'de hastaların büyük çoğunluğunun önlenebilir sebepler nedeniyle karaciğer nakli olduğuna dikkati çeken Dulundu, şunları kaydetti:

"Karaciğer nakline sebep olan en ciddi etken siroz ama bunun da en önemli nedeni viral hepatitlerdir. Aslında siroza neden olan viral hepatitlerin büyük kısmı önlenebilir hastalıklardır. Bunun yolu da aşılanmaktan geçmektedir. Dolasıyla çocukların aşılanması çok önemli. Aynı ev içerisinde hepatitli birey varsa, onun kişisel eşyalarını kullanmamak önemlidir. Hepatitin C türünde kanla geçiş sağlanıyor. Berber, kuaför, sağlık alanlarındaki eşyaların steril ve dezenfekte olması çok ciddi önem taşıyor. Öte yandan, bilinçsiz ilaç kullanımı da karaciğer yetmezliği nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Yine spor yaparken bilinçsizce kullanılan bazı ürünler, mantar zehirlenmeleri, karaciğer yetmezliği nedenidir. Karaciğer hasara uğradığında bütün organlar bundan olumsuz olarak etkileniyor."

"PEK ÇOK HASTAYI NAKİL YAPILAMADIĞI İÇİN KAYBEDİYORUZ"

Prof. Dr. Ender Dulundu, resmi rakamların, gerçek hasta popülasyonundan farklı olduğunu ifade ederek, "Ayrıca pek çok hastayı da nakil yapılamadığı için kaybediyoruz. Karaciğerde, diyaliz gibi bir olay olmadığı için insanlar, organ beklerken hayatlarını kaybediyor." dedi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 16:41
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