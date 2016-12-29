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O hastalar ilaçlarınıPTT'den alacak

SGK, “yurtdışından ilaç temini” için TEB ile yaptığı protokolün Mayıs 2017’de sona erecek olması üzerine ilaç teminini kendisi yapma kararı aldı. SGK, ilaçları PTT aracılığıyla hastalara ulaştıracak.

O hastalar ilaçlarınıPTT'den alacak
Eklenme: 29 Aralık 2016, 09:45
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “yurtdışından ilaç temini” için TEB ile yaptığı protokolün Mayıs 2017’de sona erecek olması üzerine ilaç teminini kendisi yapma kararı aldı. SGK, ilaçları PTT aracılığıyla hastalara ulaştıracak.

SGK’nın, “yurtdışından ilaç temini” için Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile yaptığı protokol, Mayıs 2017’de sona erecek. SGK, “TEB’in kâr oranı üzerinden tasarruf yapmayı” gerekçe göstererek, yurtdışından ilaç teminini bundan sonra kendisi yapacak ve bu ilaçları PTT aracılığıyla hastalara ulaştıracak. TEB Başkanı Erdoğan Çolak, duruma tepki göstererek, “Tasarruf edileceği söylenen rakam yıllık sadece 10 milyon TL’dir. SGK bu ilaçları kendisi temin etme yoluna giderek kamu maliyesini korumuş olmayacaktır” dedi.

‘CİDDİ MAĞDURİYET’

Çolak, bazı özel şirketlerin SGK’nın sürdüremeyeceği ilaç temini işini kendilerine devretmesini beklediklerini söyleyerek, “Tahminimiz odur ki, SGK zaten böylesine zorlu bir süreci kendi imkanlarıyla sürdüremeyecek, daha sonra bazı özel firmalara devredecektir. Şu anda yapılmak istenen şey bunun altyapısını oluşturmaktır” diye konuştu. TEB, 1997’de Sağlık Bakanlığı, 2007’de ise SGK ile yaptığı protokollerle, Türkiye’deki hastalara Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış bazı ilaçları yurtdışından temin ediyordu. TEB ile SGK’nın söz konusu protokolü Mayıs 2017’de sona erecek. TEB Başkanı Çolak, protokolün yenilenmeyeceğini ve SGK’nın yurtdışı ilaçları artık PTT aracılığıyla kendisinin getireceğine yönelik haberleri anımsatarak, bu durumun hastalar için ciddi mağduriyet yaratacağını savundu.

'DEFALARCA UYARDIK

Çolak, “TEB olarak konunun hassasiyetini gözeterek SGK yetkililerini defalarca uyardık. TEB olarak hasta üretmiyoruz, reçete artırmıyoruz, özellikle bu ilaçların yazılmasını sağlamaya çalışmıyoruz. Sadece bize başvuran hastaların ilaçlarını karşılıyoruz” dedi. TEB’in yurtdışından ilaç temininde yüzde 3,9’luk kâr oranının bulunduğunu söyleyen Çolak, şunları kaydetti:

'RASYONEL DEĞİL'

“Hizmet altyapısı, personel giderleri, kargo giderleri, taşıma zararları gibi pek çok kalem ise bu 3,9’luk orandan karşılanıyor. Öyle ilaçlar da var ki bunları hastaya ulaştırma maliyeti yüzde 3,9’un çok üzerinde. Birliğimizin yurtdışı ilaç temininden kârı yıllık 40 milyon TL’dir. Bunun 30 milyon TL’den fazlasını bu gider kalemleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla SGK’nın tasarruf edeceği miktar yıllık 10 milyon TL’den daha azdır. Rakamlar gösteriyor ki biz ekonomik olarak rasyonel bir iş yapmıyoruz, yapmaya da çalışmıyoruz.”

'KAMU MALİYESİ KORUNMAYACAK'

SGK’nın bu ilaçları kendisinin temin etme yoluna gitmesinin kamu maliyesini korumayacağını söyleyen TEB Başkanı Erdoğan Çolak şu ifadeleri kullandı: “SGK, mükemmel bir sistem kursa bile, içinde olması zorunlu bürokrasi bu ilaçların hastaya ulaştırılmasını geciktirecektir. Nitekim, konuyla daha önce ilgilenen ve dava açtığımız çeşitli özel şirketler, SGK’nın bu işi organize edemeyip kendilerine devretmesini avuçlarını ovalayarak beklemektedir. Tahminimiz odur ki, SGK zaten böylesine zorlu bir süreci kendi imkanlarıyla sürdüremeyecek, daha sonra bazı özel firmalara devredecektir. Şu anda yapılmak istenen şey bunun altyapısını oluşturmaktır. Yoksa 20 yıldır sürdürülen ve tıkır tıkır işleyen bir sistemi tasarruf edeceğini söyleyerek üstlenmek, mantıklı değildir. Ayrıca bizim ilaçlarımızın çoğu, özel saklama koşulu gerektiren 1 gün gecikme bile yaşansa bozulabilen soğuk zincir ilaçlardır. PTT bu işi nasıl yapacaktır? Hasta mağduriyeti hangi boyutta olacaktır?”

 
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